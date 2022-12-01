В Сочи ушел из жизни главный врач Станции скорой помощи

О смерти главврача Станции скорой помощи, депутата Горсобрания Александра Александрова 1 декабря сообщил мэр Сочи Алексей Копайгородский.

«Выражаю родным и близким Александра Александровича искренние соболезнования, а также всему депутатскому корпусу и коллективу Станции скорой медицинской помощи Сочи в связи с утратой близкого человека, коллеги, настоящего патриота нашего города», — написал Копайгородский в Telegram.

Мэр Сочи отметил, что Александров всю свою профессиональную жизнь посвятил работе на скорой помощи. Он возглавлял Станцию скорой помощи последние три года. По словам Копайгородского, Александров внес большой вклад в развитие городского здравоохранения.

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