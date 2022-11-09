Умер бывший глава Роспотребнадзора Краснодарского края Валерий Клиндухов

Валерий Клиндухов. Кадр из видео канала «Кубань 24»

После тяжелой болезни 8 ноября скончался заслуженный врач РФ, почетный работник Роспотребнадзора Валерий Клиндухов. Об этом сообщили в краевом Роспотребнадзоре.

Клиндухова назначили на должность руководителя краевого Роспотребнадзора в 2005 году. Он занимал должность до 2015 года.

Под руководством Валерия Клиндухова разработаны научные статьи по санитарно-эпидемиологическому благополучию, методические указания, которые используют в практической деятельности ведомства, сообщает пресс-служба Управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю.

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