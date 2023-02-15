В Сочи упавшие деревья повредили газопровод и линии электропередачи

С вечера 14 февраля на курорт обрушился сильный снегопад. Главный удар стихии пришелся на Лазаревский район. Там за ночь выпало около 40 мм осадков.

«Дороги очищали оперативно, техника вышла, как только начался снег. Задействовали 70 единиц техники, 150 человек расчищали тротуары и проходы к социальным объектам», — написал в Telegram мэр Сочи Алексей Копайгородский.

Он добавил, что из-за сильного налипания снега на проводах и упавших деревьев оказались повреждены линии электропередачи в Кировском и Солохаульском сельских округах. Аварийные бригады запитали эти населенные пункты от дизельных генераторов. Одно из упавших деревьев повредило газопровод в Головине. Рабочие уже начали его восстановление.

На федеральной трассе А-147 за ночь упало более 30 деревьев. В районе Волконки развернули пункт обогрева. Всего на дорогах Сочи ночью работали 250 единиц техники. Тротуары и общественные территории расчищают более 300 человек. На курорте продолжает действовать штормовое предупреждение. На дорогах ожидается гололед.

«В течение ночи сотрудники ФКУ «Черноморье» продолжали расчищать от снега подведомственные федеральные трассы, обрабатывать их противогололедными материалами и устранять последствия обильного снегопада. Наибольшее количество инцидентов зафиксировано на трассе А-147 «Джубга — Сочи», — говорится в сообщении пресс-службы компании.

Читайте также: рухнувшие на трассу валуны повредили два автомобиля в Сочи. Вечером 14 февраля на проезжую часть трассы А-147 Джубга — Сочи в Лазаревском районе упало четыре дерева, а также произошел камнепад.