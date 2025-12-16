В Сочи улучшат качество обслуживания гостей в санатории благодаря нацпроекту

Санаторий «Зеленая Роща» в городе-курорте начал внедрять бережливые технологии для улучшения качества обслуживания гостей в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Как отметил глава минэкономики региона Алексей Юртаев, в кубанских санаториях важно последовательно и системно повышать качество сервиса, чтобы увеличить количество лояльных клиентов. Такую работу проводят сейчас 33 организации турсферы, присоединившиеся к реализации федерального и регионального проектов по повышению производительности труда.

«Адаптируя имеющиеся у нас практики к сфере гостеприимства, мы решаем ключевые задачи: повышаем удовлетворенность гостей, оптимизируем издержки и, как следствие, все это приводит к укреплению репутации кубанских здравниц как одних из лучших в стране», — подчеркнул Юртаев.

Методологическую поддержку здравнице окажут эксперты Регионального центра компетенций. Пилотным направлением для внедрения бережливых практик выбран процесс обслуживания номерного фонда. Параллельно специалисты будут работать над улучшением взаимодействия команд службы приема и размещения, горничных и сервисных служб.

Эксперты приступили к операциональной диагностике, начав с хронометража и видеозаписей стандартной уборки номера. Анализ выявил существенные потери времени. К примеру, вместо плановых 50 минут уборка номера заняла 1 час 15 минут из-за того, что горничная несколько раз отрывалась от работы, чтобы принести недостающие средства или инвентарь. Причина — неудовлетворительная комплектация рабочей тележки.

Специалисты РЦК помогут внедрить инструменты визуального менеджмента для оперативного контроля процессов, стандартизировать задачи и предложат решения для исключения потерь времени при работе, сообщает пресс-служба экономики Краснодарского края.

