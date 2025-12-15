На 25% повысил выработку производитель нефтегазового оборудования из Армавира

Предприятие НПП «Югнефтемаш» провело модернизацию производственных процессов и улучшило свои экономические показатели благодаря внедрению бережливых технологий в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Основным направлением работы стала оптимизация выпуска переходных мостиков — ключевого элемента нефтегазового оборудования. По итогам 5 месяцев предприятию удалось нарастить объемы производства и получить финансовую выгоду в 2,9 млн рублей, рассказал министр экономики Кубани Алексей Юртаев.

«Для предприятий важно уметь извлекать эффект из внутренних резервов, но не за счет экстремальной нагрузки на людей, а за счет грамотной организации, прозрачных процессов и современного подхода к управлению. Такой опыт дает бизнесу устойчивость в любой экономической ситуации и формирует основу для дальнейшего развития», — подчеркнул Юртаев.

Специалисты Регионального центра компетенций применили комплексный подход, чтобы устранить основные узкие места на производстве. В рабочих помещениях обозначили и освободили транспортные коридоры, что исключило лишние перемещения. Склады очистили от невостребованных деталей, создали каталог необходимых комплектующих с отдельными местами хранения. Эти меры позволили сократить время поиска деталей на 65%.

Также установили информационный стенд с данными о бережливом производстве, чтобы сотрудники могли ознакомиться с графиками уборки, стандартами и бланками предложений по улучшениям.

В результате внедрения бережливых технологий продолжительность рабочего цикла сократилась на 20%, объем запасов в потоке снизился на 20%, а выработка на сварочном участке увеличилась на 25% — с 4 до 5 изделий за смену, сообщает пресс-служба министерства экономики Краснодарского края.

Читайте также: более 80 организаций Кубани в 2025 году начали внедрять бережливые технологии.

Подпишись, здесь всегда интересно.