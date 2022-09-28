В Сочи учителям, врачам и соцработникам начали выплачивать субсидии на улучшение жилищных условий

Фото пресс-служба мэрии Сочи

По 1 млн рублей уже получили 10 врачей, 3 учителей и 5 социальных работников. Эти сотрудники первыми вошли в списки претендентов, которые сформировали по заявкам профильные министерства.

«Выплату можно использовать для первоначального взноса по ипотеке для приобретения жилья как на первичном, так и вторичном рынках, постройку или реконструкцию дома», — рассказала замглавы Сочи Светлана Калинина.

Согласно постановлению губернатора, субсидию может получить работник, который прожил в течение последних 10 лет в Краснодарском крае, не обеспечен жильем либо площадь имеющегося у него в собственности жилья составляет менее 10 кв. м на одного члена семьи. После получения субсидии специалист должен отработать пять лет в бюджетных учреждениях региона по профессии, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

Для включения в список претендентов необходимо обратиться в профильные министерства:

— министерство образования, науки и молодежной политики по номеру 8(861) 298-25-73;

— Министерство здравоохранения по номеру 8(861) 206-04-73;

— министерство труда и социального развития по номеру 8(861) 259-64-60.

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