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В городе Сочи дорого очень: медработникам курорта вдвое увеличили компенсацию за аренду жилья

Общество
14.09.2022 11:29
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-gorode-sochi-dorogo-ochen-medrabotnikam-kurorta-vdvoe-uvelichili-kompensatsiyu-za-arendu-zhilya
В городе Сочи дорого очень: медработникам курорта вдвое увеличили компенсацию за аренду жилья
Фото пресс-службы мэрии Сочи

Сумма компенсации за аренду жилья выросла с 5 до 10 тыс. рублей. Мэр Сочи Алексей Копайгородский обратился с этой инициативой к губернатору Кубани, чтобы привлечь иногородних специалистов.

Соцвыплаты врачам в размере 1 млн рублей для первоначального взноса при покупке, строительстве и реконструкции жилья сохраняются. Также Алексей Копайгородский законодательно закрепил право первоочередного предоставления мест в детских садах детям медработников первичного звена и скорой помощи.

«Дополнительные меры для привлечения в городские медицинские учреждения квалифицированного медперсонала вводятся в связи с увеличением численности населения города, туристического потока и, следовательно, растущей потребностью в медобслуживании граждан. Есть перспектива для строительства новых медицинских учреждений. Уже найдены и зарезервированы земельные участки. Это позволит улучшить материально-техническую базу учреждений здравоохранения и создаст дополнительные рабочие места для медперсонала», — сообщил начальник управления социальной политики администрации города Александр Митников.

В городе-курорте на текущий момент работает 31 бюджетная медицинская организация. В штате насчитывается более 1 тыс. 300 врачей и порядка 2 тыс. 200 сотрудников среднего медицинского персонала.

В ближайшее время офисы врачей общей практики появятся в ауле Хаджико Лазаревского района и в селе Пластунка Хостинского района.

Для строительства крупных учреждений здравоохранения власти нашли и зарезервировали землю. Речь идет об отделении городской поликлиники в селе Раздольном, детской поликлинике в микрорайоне Блиново и отдельной подстанции скорой помощи в Хостинском районе, сообщает пресс-служба мэрии Сочи.

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