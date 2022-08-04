В Сочи ученые возобновили работу по созданию морозостойких сортов чая
Для этого в Субтропическом научном центре РАН сформировали комплексный план по созданию и сохранению коллекции чая.
Сочинские ученые проводят генетические и селекционные исследования. Перед ними стоит задача расширить территории чайных плантаций в более северные районы курорта. По мнению специалистов, это вполне реально выполнить.
«Разработка морозостойких сортов чая и развитие субтропического земледелия в Сочи обладают большим потенциалом. Сейчас, разрабатывая новый Генеральный план курорта, делается упор на возрождение сельскохозяйственной сферы», — сообщил глава профильного департамента Сочи Ростислав Гончаров.
Он отметил, что в сельскохозяйственный оборот планируют вовлечь 900 га земель, где можно выращивать чай, сообщает пресс-служба администрации Сочи.
Читайте также: эксперты предупредили, что в России чай и кофе могут оказаться в дефиците.
- Отдых 2022: три новых экскурсионных маршрута Краснодарского края
- В Краснодаре произошел крупный пожар в заброшенном двухэтажном доме
- В Туапсинском районе на перевале водитель «Лады» погиб в жестком ДТП с грузовиком
- 5 кемпингов Черноморского побережья Краснодарского края: отдых для романтиков
- Фейки опережают эпидемию: что уже наврано в Сети про обезьянью оспу
- Матч хоккейного турнира между «Сочи» и «Авангардом» начался с драки игроков