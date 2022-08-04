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В Сочи ученые возобновили работу по созданию морозостойких сортов чая

Экономика
04.08.2022 13:08
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-uchenye-vozobnovili-rabotu-nad-sozdaniem-morozostojkih-sortov-chaya
В Сочи ученые возобновили работу по созданию морозостойких сортов чая
Фото пресс-службы администрации Сочи

Для этого в Субтропическом научном центре РАН сформировали комплексный план по созданию и сохранению коллекции чая.

Сочинские ученые проводят генетические и селекционные исследования. Перед ними стоит задача расширить территории чайных плантаций в более северные районы курорта. По мнению специалистов, это вполне реально выполнить.

«Разработка морозостойких сортов чая и развитие субтропического земледелия в Сочи обладают большим потенциалом. Сейчас, разрабатывая новый Генеральный план курорта, делается упор на возрождение сельскохозяйственной сферы», — сообщил глава профильного департамента Сочи Ростислав Гончаров.

Он отметил, что в сельскохозяйственный оборот планируют вовлечь 900 га земель, где можно выращивать чай, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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