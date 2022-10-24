В Сочи ученики казачьего класса собрали гуманитарную помощь для участников спецоперации

Фото пресс-службы администрации Сочи

Ученики лицея № 3 собрали военным на Донбасс продукты, лекарства, вещи и средства гигиены.

По словам вице-губернатора Краснодарского края Александра Власова, ученики казачьих школ и кадетских корпусов не только пишут письма участвующим в спецоперации бойцам, а также собирают гуманитарную помощь — продукты и теплые вещи для военнослужащих, которые защищают страну.

Гуманитарный груз доставят представители Адлерского районного казачьего общества. Настоятель храма Святого Мученика Василиска Каманского протоиерей Стефан Лупань передал Песчанскую Чудотворную икону.

Ученики казачьих классов Гулькевичского района написали добровольцам письма со словами поддержки. Также гуманитарную помощь собрали ученики центра «Кавказская линия» в рамках в акции «Посылка казаку-солдату», ученикми 7-го класса Кропоткинского кадетского корпуса имени Трошева. Учащиеся казачьих классов Брюховецкого района и Курганинска приняли участие в патриотической акции «Письмо солдату».

В штабе Белореченского районного казачьего общества работает пункт сбора гуманитарной помощи. На Кубани при содействии Кубанского казачьего войска проходит акция «Своих не бросаем», сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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