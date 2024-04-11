В Сочи ученик начальной школы разбил камнем маневровый светофор на ж/д путях

В дежурную часть Туапсинского ЛОП от работников железной дороги поступило сообщение о том, что на станции Кривенковская разбита линза маневренного светофора.

Сотрудники транспортной полиции провели проверку и установили, что светофор повредили умышленно. В ходе рейда сотрудники ПДН выявили нарушителя — 9-летнего ученика местной школы. Мальчик рассказал, что был возле железной дороги без родителей. Он увидел светофор и решил разбить его камнем.

С ребенком в присутствии законных представителей и педагога провели профилактическую беседу. Материал направили в комиссию по делам несовершеннолетних для принятия решения о постановке на профилактический учет.

«Сотрудники транспортной полиции обращаются ко всем взрослым — будьте внимательны к детям и подросткам! Если Вы заметили несовершеннолетних, находящихся или играющих вблизи железнодорожного объекта, не проходите равнодушно мимо. Задержитесь и объясните, что железная дорога — зона повышенной опасности! Своевременная разъяснительная работа поможет уберечь детей от несчастных случаев и проблем с законом!», — сообщает пресс-служба Сочинского ЛУ МВД России на транспорте.

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