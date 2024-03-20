Двое подростков перекрыли рельсы крупными ветками в Абинском районе

В транспортную полицию поступило сообщение о нештатной ситуации на перегоне «Хабль — Ахтырская». Машинисту электрички «Краснодар — Новороссийск» пришлось применить экстренное торможение, чтобы не наехать на посторонние предметы на рельсах.

Прибывшая на место следственно-оперативная группа обнаружила на рельсах две крупные ветки дерева. Длина одной превышала 3 м, второй — 1 м.

Правоохранители установили личности подозреваемых. Ими оказались подростки 13 и 16 лет. Их выявили на станции «Крымская». Выяснилось, что накануне вечером подростки положили ветки на рельсы из любопытства — они хотели увидеть, как по ним проедет поезд.

Инспектор по делам несовершеннолетних провела с подростками и их родителями профилактическую беседу. Она разъяснила опасность вмешательства в работу ж/д транспорта и последствиях нарушения правил поведения на железной дороге. Кроме того, она предупредила об уголовной и административной ответственности.

На 16-летнего подростка завели административный протокол за действия, угрожающие безопасности движения на железнодорожном транспорте. Второму подростку вынесли предостережение. Материалы направили в комиссии по делам несовершеннолетних, сообщает пресс-служба УТ МВД России по ЮФО.

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