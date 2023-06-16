В Сочи участок реки Хоста после сильных дождей превратился в «озеро»

Новую заводь в русле реки Хоста местные жители заметили возле Тисо-Самшитовой рощи.

Очевидцы сняли вышедшую из берегов реку Хосту на видео и выложили в соцсети. Образовавшаяся в реке заводь длиной около 2 км со стороны напоминает озеро. Предварительно, это произошло из-за оползня, который перекрыл русло Хосты.

Местные жители переживают, что скопившаяся вода может подтопить ближайшие дома, однако местные власти держат ситуацию на контроле.

«Объект находится на территории Кавказского биосферного заповедника. Ситуация под контролем, воду будут спускать постепенно», — сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе администрации Сочи.

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