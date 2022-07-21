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В Сочи у аэропорта произошло жесткое ДТП, на участке образовалась пробка

Происшествия
21.07.2022 10:26
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-u-aeroporta-proizoshlo-zhestkoe-dtp-na-uchastke-obrazovalas-probka
Фото t.me/chp_sochi

Утром 21 июля на улице Костромской Адлерского района столкнулись два автомобиля. Удар был такой силы, что машины разбросало в разные стороны.

На кадрах видно, что удар пришелся на водительскую дверь и переднее крыло иномарки. В данный момент движение затруднено. По предварительной информации, водителям потребовалась помощь медиков. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

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