В Сочи у аэропорта произошло жесткое ДТП, на участке образовалась пробка

Фото t.me/chp_sochi

Утром 21 июля на улице Костромской Адлерского района столкнулись два автомобиля. Удар был такой силы, что машины разбросало в разные стороны.

На кадрах видно, что удар пришелся на водительскую дверь и переднее крыло иномарки. В данный момент движение затруднено. По предварительной информации, водителям потребовалась помощь медиков. На месте происшествия работают сотрудники полиции.

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