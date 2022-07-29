В Сочи туристов едва не унесло в открытое море на надувной лодке

Фото t.me/DKTiP_SochiAdm

Инцидент произошел 29 июля в 10:00 на пляже «Приморский-2». Спасатели обратили внимание на надувную лодку с группой людей, которая быстро отдалялась от границ зоны заплыва.

Пассажиры лодки не реагировали на призывы вернуться. За ними отправили спасательную лодку. Молодых людей благополучно отбуксировали к берегу. Выяснилось, что они не смогли справиться с течением.

«Спасенные выразили благодарность сотрудникам пляжной территории «Приморский-2» за принятые меры и молниеносную реакцию. Соблюдайте правила поведения на воде. Берегите себя!» — говорится в сообщении пресс-службы департамента курортов, туризма и потребительской сферы Сочи в Telegram.

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