В Сочи туристов едва не унесло в открытое море на надувной лодке
Происшествия
29.07.2022 14:11
Инцидент произошел 29 июля в 10:00 на пляже «Приморский-2». Спасатели обратили внимание на надувную лодку с группой людей, которая быстро отдалялась от границ зоны заплыва.
Пассажиры лодки не реагировали на призывы вернуться. За ними отправили спасательную лодку. Молодых людей благополучно отбуксировали к берегу. Выяснилось, что они не смогли справиться с течением.
«Спасенные выразили благодарность сотрудникам пляжной территории «Приморский-2» за принятые меры и молниеносную реакцию. Соблюдайте правила поведения на воде. Берегите себя!» — говорится в сообщении пресс-службы департамента курортов, туризма и потребительской сферы Сочи в Telegram.
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