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В Сочи туристка свалилась в ущелье и сломала ногу

Происшествия
21.09.2022 10:32
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-turistka-svalilas-v-ushhele-i-slomala-nogu
В Сочи туристка свалилась в ущелье и сломала ногу
Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС

ЧП произошло 20 сентября в 16:40 в Свирском ущелье. Женщина упала и сломала лодыжку.

Спасателям сообщили, что в ущелье скатилась 35-летняя туристка и травмировала ногу. Одной из причин ЧП могло стать то, что жительница Самарской области отправилась посмотреть на водопады в шлепанцах, а ее муж босиком.

Специалисты городской службы и спасатели МЧС в носилках доставили пострадавшую к автомобильной дороге. Там ее уже ожидала скорая помощь. По предварительному диагнозу, туристка получила перелом лодыжки, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС.

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