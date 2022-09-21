В Сочи туристка свалилась в ущелье и сломала ногу
Происшествия
21.09.2022 10:32
ЧП произошло 20 сентября в 16:40 в Свирском ущелье. Женщина упала и сломала лодыжку.
Спасателям сообщили, что в ущелье скатилась 35-летняя туристка и травмировала ногу. Одной из причин ЧП могло стать то, что жительница Самарской области отправилась посмотреть на водопады в шлепанцах, а ее муж босиком.
Специалисты городской службы и спасатели МЧС в носилках доставили пострадавшую к автомобильной дороге. Там ее уже ожидала скорая помощь. По предварительному диагнозу, туристка получила перелом лодыжки, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС.
Читайте также: в Краснодарском крае спасатели достали бездомную собаку из ямы с водой.
Популярные новости
- В Краснодаре в этом году стартует строительство трамвайной ветки в район Западного Обхода
- С 21 по 23 сентября на Краснодарский край обрушатся ливни и град
- В Краснодаре нашли тело женщины, которая оставила ребенка и сбежала голышом с места ДТП
- В Москве уроженку Краснодарского края подозревают в убийстве новорожденного ребенка
- В Краснодаре суд отменил приговор экс-полицейскому, сбившему студента
- Бывший игрок «Кубани» Озбилиз признался, что испытал культурный шок в Краснодаре