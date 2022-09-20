В Краснодарском крае спасатели достали бездомную собаку из ямы с водой
Происшествия
20.09.2022 15:11
В Лабинске спасателям поступило сообщение о том, что в резервуар глубиной около 2 м упала собака.
Сотрудник одного из предприятий сообщил, что животное не пострадало, но самостоятельно выбраться не может, поэтому требуется помощь спасателей. Сотрудники Лабинского отряда прибыли на место и спустили в резервуар веревочную лестницу. Один из спасателей во влагозащитном костюме спустился к собаке и поднял ее на поверхность.
Животное во время спасательной операции не пострадало. Оказавшись на свободе, собака убежала, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС» в Telegram.
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