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В Краснодарском крае спасатели достали бездомную собаку из ямы с водой

Происшествия
20.09.2022 15:11
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-spasateli-dostali-bezdomnuyu-sobaku-iz-yamy-s-vodoj
В Краснодарском крае спасатели достали бездомную собаку из ямы с водой
Фото t.me/kubanspas

В Лабинске спасателям поступило сообщение о том, что в резервуар глубиной около 2 м упала собака.

Сотрудник одного из предприятий сообщил, что животное не пострадало, но самостоятельно выбраться не может, поэтому требуется помощь спасателей. Сотрудники Лабинского отряда прибыли на место и спустили в резервуар веревочную лестницу. Один из спасателей во влагозащитном костюме спустился к собаке и поднял ее на поверхность.

Животное во время спасательной операции не пострадало. Оказавшись на свободе, собака убежала, сообщает пресс-служба «Кубань-СПАС» в Telegram.

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