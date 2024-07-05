В Сочи турист решил сократить путь домой и застрял в колючих зарослях ежевики

Спасателям ЮРПСО МЧС России 5 июля поступила информация о том, что в лесу в окрестностях села Молдовка заблудился 42-летний мужчина.

Турист через оператора службы 112 сообщил о том, что возвращался от родственников из микрорайона Чайсовхоз домой в Сириус, решил сократить маршрут, ушел с дороги и заблудился в зарослях ежевики.

По предоставленным данным геолокации спасатели Адлерского подразделения ЮРПСО МЧС России выехали на место, нашли 42-летнего приезжего из Ленинградской области в колючих зарослях, вывели его на тропу, а затем на служебной машине доставили его в городскую черту. Медицинская помощь мужчине не потребовалась, сообщает пресс-служба ЮРПСО МЧС России в Telegram.

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