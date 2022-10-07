В Сочи турист поссорился с таксистом и угнал его машину

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

С заявлением об угоне в полицию Хостинского района обратился 33-летний местный житель. Мужчина рассказал, что работает таксистом, и его машину марки Kia Rio угнал клиент.

Выяснилось, что днем таксисту поступил заказ через мобильное приложение. Он прибыл на вызов, в ходе которого у него произошел конфликт с клиентом. Тот заявил, что ему неудобно в салоне автомобиля. Когда оба вышли из машины, клиент сел на водительское место и уехал.

Полицейские отследили маршрут передвижения и обнаружили угнанную машину вблизи одного из жилых домов. Правоохранителям удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 47-летний мужчина, прибывший в Сочи на отдых. Подозреваемого задержали, автомобиль вернули законному владельцу.

На злоумышленника завели уголовное дело. Ему грозит до трех лет лишения свободы. Мужчина находится под подпиской о невыезде, сообщает пресс-служба УВД по Сочи.

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