В Сочи местный житель угнал такси, пока водитель ходил за пирожками

Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

Об угоне такси марки Volkswagen Polo в полицию Адлерского района Сочи сообщил представитель компании-перевозчика.

Выяснилось, что таксист пошел за пирожками, оставив иномарку открытой и с ключами в замке зажигания. Этим и воспользовался злоумышленник.

Полицейские составили ориентировку и направили ее всем патрульным нарядам. Вскоре машину обнаружили разбитой в 4 км от места угона. Опросив свидетелей, правоохранители установили личность подозреваемого. Им оказался 48-летний ранее судимый местный житель, проживающий неподалеку. Мужчину задержали, когда он шел домой по обочине дороги, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе УВД по городу Сочи.

В момент задержания у подозреваемого имелись признаки алкогольного опьянения, что могло стать причиной ДТП. От прохождения медосвидетельствования мужчина отказался.

Правоохранители выяснили, что такси он угнал, чтобы добраться домой. На подозреваемого завели уголовное дело, ему грозит до пяти лет лишения свободы. Сейчас мужчина находится под подпиской о невыезде.

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