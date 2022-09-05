В Сочи турист попал под камнепад на пути к водопаду Чудо-Красотка
Происшествия
05.09.2022 12:28
Звонок в службу спасения поступил 4 сентября. Женщина рассказала, что отправилась вместе с мужем на прогулку в урочище реки Чудо-Красотка в районе поселка Солоники. На пути к водопаду мужчина оказался в зоне камнепада и получил травму голени.
Самостоятельно продолжить путь 39-летний москвич не смог. Спасатели незамедлительно отправились на место.
Прибывшие медики оказали мужчине первую помощь. Спасатели на носилках вынесли пострадавшего из ущелья и передали сотрудникам скорой помощи, сообщила пресс-служба МКУ «Служба спасения» Сочи в Telegram.
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