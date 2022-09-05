Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях

В Сочи турист попал под камнепад на пути к водопаду Чудо-Красотка

Происшествия
05.09.2022 12:28
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-turist-popal-pod-kamnepad-na-puti-k-vodopadu-chudo-krasotka
В Сочи турист попал под камнепад на пути к водопаду Чудо-Красотка
Фото t.me/spasenie_sochi

Звонок в службу спасения поступил 4 сентября. Женщина рассказала, что отправилась вместе с мужем на прогулку в урочище реки Чудо-Красотка в районе поселка Солоники. На пути к водопаду мужчина оказался в зоне камнепада и получил травму голени.

Самостоятельно продолжить путь 39-летний москвич не смог. Спасатели незамедлительно отправились на место.

Прибывшие медики оказали мужчине первую помощь. Спасатели на носилках вынесли пострадавшего из ущелья и передали сотрудникам скорой помощи, сообщила пресс-служба МКУ «Служба спасения» Сочи в Telegram.

Читайте также: в Новороссийске мужчина свалился в овраг.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Под Анапой обнаружили яхту без экипажа, которую прибило к берегу заповедника
Под Анапой обнаружили яхту без экипажа, которую прибило к берегу заповедника
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
Дорога на юг: платные участки М-4 в Краснодарском крае
В Краснодарском крае 4 сентября выявили 1 тыс. 896 новых случаев коронавируса
В Краснодарском крае 4 сентября выявили 1 тыс. 896 новых случаев коронавируса
СМИ: концерт Манижи на конкурсе казачьей песни в Усть-Лабинске отменен
СМИ: концерт Манижи на конкурсе казачьей песни в Усть-Лабинске отменен
«Время пришло, пока не выгнали»: Рамзан Кадыров опубликовал неоднозначное видео
«Время пришло, пока не выгнали»: Рамзан Кадыров опубликовал неоднозначное видео
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. В Новороссийске туристы нашли в море «дымящийся камень»
  2. В Сочи турист попал под камнепад на пути к водопаду Чудо-Красотка
  3. Темрюкский район: 9 поводов для отдыха на Таманском полуострове Краснодарского края
  4. Увидеть своими глазами: ТОП-7 необычных мест Краснодарского края
  5. СМИ: концерт Манижи на конкурсе казачьей песни в Усть-Лабинске отменен
  6. «А ведь сначала Горбачеву верили!» Каким останется в памяти россиян первый президент СССР?
Прямой эфир
Мы в соцсетях