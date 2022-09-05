В Новороссийске мужчина свалился в овраг
Происшествия
05.09.2022 07:34
Инцидент произошел вечером 4 сентября в районе улицы Беломорской. Из-за чего мужчина упал в овраг, не уточняется.
Спасателям поступила информация, что человек упал с высоты. Они прибыли на место, спустились к пострадавшему и вынесли его из труднодоступного места на носилках.
В результате падения мужчина получил серьезные травмы. Его передали медикам скорой помощи.
«Спасибо большое медикам — девушкам, которые наравне с мужчинами работают и не боятся ничего!», — написал в Telegram начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.
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