В Сочи мужчина упал с парапета в реку Псахе
Происшествия
23.08.2022 16:04
Инцидент произошел днем 23 августа в микрорайоне Мамайка.
Прибывшие на место спасатели спустились к пострадавшему и транспортировали его к дороге на носилках. Мужчину передали врачам скорой помощи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.
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