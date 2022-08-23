В Сочи мужчина упал с парапета в реку Псахе

Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС России

Инцидент произошел днем 23 августа в микрорайоне Мамайка.

Прибывшие на место спасатели спустились к пострадавшему и транспортировали его к дороге на носилках. Мужчину передали врачам скорой помощи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

Читайте также: сочинские спасатели вертолетом эвакуировали с горы Фишт туриста в предынфарктном состоянии.