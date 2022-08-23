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В Сочи мужчина упал с парапета в реку Псахе

Происшествия
23.08.2022 16:04
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-muzhchina-upal-s-parapeta-v-reku-psahe
В Сочи мужчина упал с парапета в реку Псахе
Фото пресс-службы ЮРПСО МЧС России

Инцидент произошел днем 23 августа в микрорайоне Мамайка.

Прибывшие на место спасатели спустились к пострадавшему и транспортировали его к дороге на носилках. Мужчину передали врачам скорой помощи, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.

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