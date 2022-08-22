Сочинские спасатели вертолетом эвакуировали с горы Фишт туриста в предынфарктном состоянии
Инцидент произошел утром 22 августа в горном приюте «Фишт».
Спасателям Южного регионального поисково-спасательного поступило сообщение о том, что 56-летнему туристу — жителю Адыгеи требуется срочная эвакуация из горно-лесной местности. Спасатели вылетели на помощь туристу вертолетом Ка-32 МЧС России.
Мужчина был в тяжелом состоянии. Предварительно ему диагностировали острый коронарный синдром с нарушением сердечных ритмов, у туриста мог случиться инфаркт миокарда, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе ЮРПСО МЧС России.
Спасатели на носилках донесли пострадавшего к вертолету, оттуда борт доставил его на базу ЮРПСО МЧС России в Сочи. Во время полета медик ЮРПСО оказала пациенту доврачебную помощь — поставила капельницу и сделала электрокардиограмму. На земле мужчину передали врачам скорой помощи.
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