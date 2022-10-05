В Сочи трое обнальщиков за два года сняли около 30 млн рублей

Фото Олеси Кравцовой, «Кубань 24»

Трое приезжих мужчин на курорте занимались обналичиванием краденых денег. Расследование уголовного дела завершили, им грозит до 10 лет лишения свободы.

По данным правоохранителей, сначала жертве поступал звонок от неизвестного человека. Он представлялся полицейским и сообщал о задержании лиц, продававших некачественный товар. «Правоохранитель» говорил, что можно получить компенсацию. Заинтересованную жертву переключали на псевдоюриста. Тот убеждал в необходимости оплатить свои услуги. После получения оплаты «юрист» и псевдополицейский исчезали. В некоторых случаях злоумышленники предлагали получили компенсацию от услуг экстрасенсов.

Обнальщикам выдавались коды доступа к платежной системе. Они снимали деньги и отправляли их на счет злоумышленников. В течение двух лет мошенники обманули 53 человека из 36 регионов почти на 30 млн рублей.

Мужчин задержали, возбудили уголовное дело. Двоих 50-летних жителей Московской области и 38-летнего жителя Ногинска обвиняют в мошенничестве.

На время следствия обвиняемые находились под подпиской о невыезде. Материалы дела передали в суд. Мужчинам грозит до 10 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ МВД РФ по Краснодарскому краю.

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