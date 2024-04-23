В Сочи трое мужчин вынесли из чужого дома бытовую технику на 800 тыс. рублей

Преступление произошло в Адлерском районе города-курорта. Приезжий и двое его подельников залезли в чужую дачу, пока ее хозяина не было дома.

Мужчины разбили окно и вынесли бытовую технику и электронику — стиральную машину, микроволновку, компьютер, монитор, — но сделали это уже через дверь. Момент попал на камеры видеонаблюдения: видно, как воры несут чужое имущество до машины.

Обнаружив пропажу, владелец украденного написал заявление в полицию.

Организатора преступления задержали. Выяснилось, что ему 31 год, и ранее он уже был судим. Технику мужчины успели продать, а вырученные деньги — потратить.

В отношении подозреваемого завели уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ, ему грозит до 6 лет лишения свободы. Двух его сообщников пока ищут, сообщает пресс-служба УВД по Сочи.

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