В Сочи транспортная компания оптимизирует время техобслуживания

Предприятие «Автотранспортник» внедряет бережливые технологии в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

Бережливые технологии помогают оптимизировать рабочие процессы, уменьшить потери времени и ресурсов, а также повысить качество сервиса для клиентов, отметил и.о. министра экономики Кубани Алексей Юртаев.

«Это путь к более устойчивой и современной транспортной отрасли, где ценится инициативность и ответственность каждого сотрудника», — добавил Юртаев.

На предприятии определили пилотный проект. Здесь будут оптимизировать процесс технического обслуживания и ремонта транспорта. Эксперты РЦК провели анкетирование, чтобы оценить текущую организацию труда, поиск потерь и собрать предложения по модернизации.

Сотрудники компании обучатся ключевым инструментам бережливого производства. Рабочая группа научится проводить хронометраж операций, картировать потоки создания ценности, а также выявлять проблемные места и разрабатывать решения для их устранения, сообщает пресс-служба министерства экономики Краснодарского края.

Читайте также: на 14% повысит выработку аграрное предприятие из Брюховецкого района.

Подпишись, здесь всегда интересно.