На 14% повысит выработку аграрное предприятие из Брюховецкого района

Компания «АПК Кубань-Агро» внедряет бережливые технологии в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

И. о. министра экономики края Алексей Юртаев отметил, что часто резерв для роста скрыт внутри самих компаний. По его словам, на новый уровень производства позволяет выйти выстроенная экосистема.

«Внедряя бережливые технологии, компании-участники на Кубани уже демонстрируют результаты: они наращивают объемы, ускоряют все процессы, чтобы исключить брак, и главное — повышают эффективность работы своих коллективов», — добавил Юртаев.

Для рабочей группы эксперты РЦК провели обучающие мероприятия. В частности прошли особые семинары и тренинги, посвященные методикам организации рабочего пространства. Также на предприятии подготовили внутренних инструкторов по бережливому производству.

Рабочая группа прогнозирует значительное увеличение операционной эффективности. Планируется, что выработка вырастет не менее чем на 14%, а время выполнения ключевых процессов сократится примерно на 31%, сообщает пресс-служба министерства экономики Краснодарского края.

