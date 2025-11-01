В Новопокровском районе предприятие оптимизирует сервис сельхозтехники

Предприятие «Откормочный-Аметист» раскрыло потенциал повышения эффективности сервиса сельхозтехники.

В рамках федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» эксперты помогли выявить скрытые резервы, которые могут увеличить производительность на 17%.

Диагностика выявила неожиданную проблему: из-за нерациональной расстановки оборудования сотрудники теряли до двух часов рабочего времени в сутки в ожидании трактора с компрессором. Устранение этого «узкого места» в ближайшие недели позволит увеличить выработку на 5%.

«Мы наблюдаем качественно новый подход к оптимизации процессов. Предприятие не просто выполняет рекомендации, а создает комплексную систему развития, где каждый сотрудник становится активным участником преобразований», — отметил и.о. министра экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Особое внимание уделяется трансформации складской логистики. Пересмотр системы хранения запчастей позволит высвободить до 3 млн рублей оборотных средств, которые будут направлены на развитие основных производственных процессов.

«Мы внедрили цифровую платформу для сбора предложений сотрудников. За первую неделю поступило 17 инициатив, 5 из которых уже реализуются. Это доказывает, что лучшие решения часто рождаются непосредственно в рабочих цехах», — заявил руководитель проекта АНО «РЦК» Станислав Чеботарев.

Ключевым нововведением станет создание единого информационного центра, который объединит данные по безопасности, качеству и экономическим показателям. Система будет отображать ключевые метрики в режиме реального времени, что позволит оперативно реагировать на изменения в производственных процессах.

Эксперты прогнозируют, что реализация всех запланированных улучшений не только повысит производительность, но и сократит себестоимость продукции на 8-10%, что укрепит конкурентные позиции предприятия на рынке, сообщает пресс-служба министерства экономики Краснодарского края.

