В Сочи транспортная компания благодаря нацпроекту «Производительность труда» на 18% повысила выработку
Сотрудники «Сочиавтотранса» совместно с экспертами Регионального центра компетенций внедрили бережливые технологии.
В автопарке оптимизировали процесс ремонта и техобслуживания автобусов пригородных и городских маршрутов. На предприятии отсортировали инструменты на рабочих местах, перераспределили между специалистами время на ремонт, наладили систему закупок и учета запчастей. В результате время подготовки автобусов к выходу на линию сократили на 32%, объем запасных частей уменьшили на 36%. Выработка увеличилась на 18%. Обучение инструментам бережливого производства прошли 18 сотрудников предприятия.
По словам министра экономики Краснодарского края Алексея Юртаева, бережливые технологии помогают транспортным компаниям улучшать качество пассажирских перевозок и в целом повышать эффективность отрасли.
В нацпроекте «Производительность труда» всего участвует 222 компании региона, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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