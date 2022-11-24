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В Кавказском районе поставщик удобрений присоединился к нацпроекту «Производительность труда»

Экономика
24.11.2022 10:47
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-kavkazskom-rajone-postavshhik-udobrenij-prisoedinilsya-k-natsproektu-proizvoditelnost-truda
В Кавказском районе поставщик удобрений присоединился к нацпроекту «Производительность труда»
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

Соответствующие соглашения компания «Юго-Восток Агро» подписала с министерством экономики края и Региональным центром компетенций.

Специалисты РЦК создадут рабочую группу, проведут обучение по основам бережливых технологий. По итогам диагностики эксперты определят необходимые процессы оптимизации.

«Бережливые технологии нацелены на постоянные улучшения, а значит и коллектив должен совершенствовать свои компетенции. Участие в нацпроекте открывает перспективы для развития сотрудников и формирует корпоративную культуру бережливого производства», — сказал министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Компания основана в 2008 году. Сейчас она является одним из крупнейших поставщиков удобрений на юге России. Предприятие специализируется на торговле минеральными удобрениями и транспортировке грузов.

Принять участие в нацпроекте «Производительность труда» могут кубанские компании в области обрабатывающего производства, сельского хозяйства, транспорта, торговли и строительства, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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