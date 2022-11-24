В Кавказском районе поставщик удобрений присоединился к нацпроекту «Производительность труда»
Соответствующие соглашения компания «Юго-Восток Агро» подписала с министерством экономики края и Региональным центром компетенций.
Специалисты РЦК создадут рабочую группу, проведут обучение по основам бережливых технологий. По итогам диагностики эксперты определят необходимые процессы оптимизации.
«Бережливые технологии нацелены на постоянные улучшения, а значит и коллектив должен совершенствовать свои компетенции. Участие в нацпроекте открывает перспективы для развития сотрудников и формирует корпоративную культуру бережливого производства», — сказал министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.
Компания основана в 2008 году. Сейчас она является одним из крупнейших поставщиков удобрений на юге России. Предприятие специализируется на торговле минеральными удобрениями и транспортировке грузов.
Принять участие в нацпроекте «Производительность труда» могут кубанские компании в области обрабатывающего производства, сельского хозяйства, транспорта, торговли и строительства, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.
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