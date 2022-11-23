Поставщик мороженого из Краснодарского края благодаря нацпроекту увеличил выработку на 50%

Поставщик мороженого из Краснодарского края благодаря нацпроекту увеличил выработку на 50%

Крупный кубанский поставщик цельномолочной продукции и мороженого — предприятие «Лидер» присоединилось к нацпроекту «Производительность труда» полгода назад.

На предприятии при помощи экспертов Регионального центра компетенций оптимизировали работу склада молочной продукции. Эксперты внедрили сборку заказов с помощью параллельного отбора, когда товар делят по камерам, при этом каждый кладовщик собирает свою часть заказа. Кроме того, внедрили алфавитный порядок для мест размещения товаров. В результате время процесса уменьшилось почти на 3 часа, запасы готовой продукции сократили на 10%, а выработку увеличили на 51%.

По словам министра экономики региона Алексея Юртаева, число предприятий-участников нацпроекта отрасли торговли увеличивается, многие приступают к тиражированию успешных практик.

Нацпроект «Производительность труда» призван создать условия для ежегодного прироста на 5%. Для поддержки производств внедрили комплекс мер, в том числе финансовое стимулирование и консультации экспертов, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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