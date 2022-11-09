В Краснодарском крае кирпичный завод увеличил выработку в 3,5 раза

Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На «Губском кирпичном заводе» в рамках нацпроекта «Производительность труда» оптимизировали процесс проведения планового ремонта. Благодаря бережливым технологиям предприятие увеличило выработку на в 3,5 раза.

Доля ремонта в общей выручке завода составляет 17%. Рабочая группа и эксперты Регионального центра компетенций разработали стандарты для проведения ремонта. Кроме того, специалисты усовершенствовали процессы и сертифицировали 20 сотрудников, которые будут обучать коллектив бережливым технологиям.

Это позволило снизить затраты на ремонт и техобслуживание оборудования в 3 раза, количество запасов уменьшилось более чем на 60%, а время почти на 70%.

«Мы видим успешную практику применения бережливых технологий, когда достигнуть результата можно только за счет организационных мероприятий, без найма новых сотрудников или покупки дорогостоящего оборудования. Разумно использовать имеющиеся ресурсы — задача любого предприятия на каждом производственном участке», — сказал министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Завод расположен в станице Губской Мостовского района. Его основали в 1996 году. На производстве выпускают 120 наименований строительного и облицовочного цветного кирпича, в год около 35 млн продукции. Завод поставляет кирпич в ЮФО, СКФО, Азербайджан, Крым и Абхазию.

Национальный проект «Производительность труда» реализуют на Кубани с 2018 года. Лидерами по внедрению бережливых технологий стали обрабатывающие производства — 45%, второе сельское хозяйство и транспорт — по 18%, предприятия торговли — 12%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

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