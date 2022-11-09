Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Реклама

В Краснодарском крае кирпичный завод увеличил выработку в 3,5 раза

Экономика
09.11.2022 17:51
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-krasnodarskom-krae-kirpichnyj-zavod-uvelichil-vyrabotku-v-3-5-raza
В Краснодарском крае кирпичный завод увеличил выработку в 3,5 раза
Фото пресс-службы администрации Краснодарского края

На «Губском кирпичном заводе» в рамках нацпроекта «Производительность труда» оптимизировали процесс проведения планового ремонта. Благодаря бережливым технологиям предприятие увеличило выработку на в 3,5 раза.

Доля ремонта в общей выручке завода составляет 17%. Рабочая группа и эксперты Регионального центра компетенций разработали стандарты для проведения ремонта. Кроме того, специалисты усовершенствовали процессы и сертифицировали 20 сотрудников, которые будут обучать коллектив бережливым технологиям.

Это позволило снизить затраты на ремонт и техобслуживание оборудования в 3 раза, количество запасов уменьшилось более чем на 60%, а время почти на 70%.

«Мы видим успешную практику применения бережливых технологий, когда достигнуть результата можно только за счет организационных мероприятий, без найма новых сотрудников или покупки дорогостоящего оборудования. Разумно использовать имеющиеся ресурсы — задача любого предприятия на каждом производственном участке», — сказал министр экономики Краснодарского края Алексей Юртаев.

Завод расположен в станице Губской Мостовского района. Его основали в 1996 году. На производстве выпускают 120 наименований строительного и облицовочного цветного кирпича, в год около 35 млн продукции. Завод поставляет кирпич в ЮФО, СКФО, Азербайджан, Крым и Абхазию.

Национальный проект «Производительность труда» реализуют на Кубани с 2018 года. Лидерами по внедрению бережливых технологий стали обрабатывающие производства — 45%, второе сельское хозяйство и транспорт — по 18%, предприятия торговли — 12%, сообщает пресс-служба администрации Краснодарского края.

Читайте также: к 2024 году к участию в нацпроекте «Производительность труда» привлекут более 250 компаний Кубани.

ТОП 5 НОВОСТЕЙ
Число погибших при стрельбе в школе Ижевска выросло до 18 человек
Число погибших при стрельбе в школе Ижевска выросло до 18 человек
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
В станице Кущевской завод приступил к выполнению Гособоронзаказа
В станице Кущевской завод приступил к выполнению Гособоронзаказа
Самолет Стамбул — Екатеринбург с разгерметизацией салона приземлился в Сочи
Самолет Стамбул — Екатеринбург с разгерметизацией салона приземлился в Сочи
Экс-директор ВДЦ «Смена» в Анапе возместит более 122 млн рублей ущерба
Экс-директор ВДЦ «Смена» в Анапе возместит более 122 млн рублей ущерба
Поделиться:
Поделиться
Теги:
Подписывайтесь на наши обновления в новостных каналах:
Популярные новости
Популярные новости
  1. Программу материнского капитала в России продлили до конца 2026 года
  2. На строительство участка Таманского водопровода направят 5,3 млрд рублей
  3. В Минздраве РФ прокомментировали ситуацию с антибиотиками на основе амоксициклина
  4. Что известно о Герое России с позывным «Струна»?
  5. На Кубани почти на 17 лет посадили педагога школы искусств, развратившего двух учениц
  6. Ремонтные работы на трассе Джубга — Сочи завершат до конца года
Прямой эфир
Мы в соцсетях