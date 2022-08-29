В Сочи трафик автомобилей через пост Магри снизился на 64%
Поток транспорта на трассе А-147 через пост Магри снизился в связи с началом учебного сезона.
Большой пассажиропоток сохраняется в международном аэропорту Сочи и на железной дороге — снижение составляет лишь 1,5% и 2,5%.
В городе продолжают проводить рейды по выявлению перевозчиков без соответствующих документов. С начала года провели 68 рейдов и составили 799 протоколов о различных нарушениях. Автотранспортным предприятиям курорта выставили 32 требования за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по контракту на сумму 6,5 млн рублей.
«Необходимо отработать вопросы эвакуации транспортных средств, припаркованных с нарушением ПДД, во всех районах города. Особое внимание в День знаний уделить подъездным путям к объектам образования», — цитирует мэра Алексея Копайгородского пресс-служба администрации Сочи.
Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи начали выдавать льготные транспортные карты для школьников и студентов.
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