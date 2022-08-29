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В Сочи начали выдавать льготные транспортные карты для школьников и студентов

Общество
29.08.2022 07:49
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-nachali-vydavat-lgotnye-transportnye-karty-dlya-shkolnikov-i-studentov
Видео канала «Кубань 24»

В наступающем учебном году сочинские школьники и отдельные категории студентов смогут ездить в городских автобусах за полцены. За активацию проездного единоразово придется заплатить 100 рублей.

Что касается скидки в 50%, она предусмотрена на 40 поездок в месяц.

«Это замечательная возможность. Потому что ребенок ездит каждый день в школу, посещает кружки и секции. Огромная наша благодарность», — рассказала жительница Сочи Татьяна Гладкая.

Чтобы оформить карту для школьника, потребуется справка из учебного заведения и свидетельство о рождении ребенка. Воспользоваться льготой можно только на маршрутах, где действует регулируемый тариф.

«Дело в том, что в соответствии с законодательством именно по этим маршрутам администрация Сочи устанавливает тариф на проезд. И транспортное предприятие, осуществляющее перевозку пассажиров именно на этих маршрутах, имеет право устанавливать дополнительные скидки», — сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Вячеслав Бауэр.

Скидка по транспортной карте предусмотрена в том числе для некоторых категорий студентов, обучающихся на очном отделении. Речь о молодежи из малообеспеченных семей, сиротах и находящихся на попечении, а также подростках с ограниченными возможностями здоровья. Им, помимо паспорта и справки из учебного заведения, потребуется подтвердить свой статус документом из отдела соцзащиты населения.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи для школьников и отдельных категорий студентов введут льготный проездной.

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