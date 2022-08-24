В Сочи торжественно встретили пятимиллионного туриста

Фото пресс-службы администрации Сочи

Им стал житель Нижнего Новгорода Виктор Беляков. Он приехал на машине с семьей. Их встретили на посту «Магри» в Лазаревском районе.

Юбилейным туристам вручили подарочные сертификаты на бесплатное посещение «Сочи-парка» и семейный ужин в одном из ресторанов.

«Каждый приезд в Сочи — памятное событие для нас. Много ожиданий связано и с ближайшими десятью днями, которые мы решили провести на побережье Черного моря. Сочи, безусловно, умеет радовать и удивлять своих гостей. Ехали в отпуск с хорошим настроением, а теперь еще огромный дополнительный заряд бодрости и позитива получили», — поделился Виктор Беляков.

Заместитель главы Сочи Инна Петухова рассказала, что до конца года на курорте планируют принять до 7,2 млн отдыхающих

«Турпоток продолжает увеличиваться. В этом году по прогнозам он вырастет на 4% по сравнению с прошлым», — отметила Инна Петухова.

Сейчас общая загрузка отелей — около 95%. На курорте услуги по размещению предоставляют более 2 тыс. 600 объектов. Номерной фонд — около 92 тыс. Единовременно курорт может принять более 200 тыс. гостей, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Сочи 28 июля встретили четырехмиллионного туриста.