В Сочи встретили четырехмиллионного туриста

Фото пресс-службы администрации Сочи

Им стал приехавший поездом из Москвы Игорь Асабин с семьей. Его встретили на площади железнодорожного вокзала курорта.

«В Сочи мы обычно отдыхаем раз в год, последний раз были в Красной Поляне. Этот город всегда вызывает положительные эмоции! По-другому и быть не может, потому что здесь солнце, море, еще и снег есть. Очень для нас неожиданно, что мы стали четырехмиллионными туристами, рады такой теплой встрече», — рассказал Игорь Асабин.

На курорте в летний период туристов обслужат более 2 тыс. 600 объектов с 92 тыс. номеров. Это 59 санаториев и пансионатов с лечением, 163 гостиницы, отеля, детских лагеря и баз отдыха, а также почти 2 тыс. 300 мини-гостиниц и гостевых домов. Единовременно курорт может принять порядка 188 тыс. гостей.

«Курортный сезон в Сочи в самом разгаре и идет очень активными темпами. Ровно месяц назад — 28 июня — мы встречали трехмиллионного в этом году туриста. И уже сегодня город встретил четырехмиллионного отдыхающего», — рассказала заместитель главы города Инна Петухова.

Она добавила, что в этом году курорт реализовывает концепцию «Вместе V Сочи», которая должна объединить сочинцев и гостей курорта. Она соответствует высоким международным стандартам качества сервиса и услуг.

На данный момент в Сочи отдыхают около 210 тыс. человек. Средняя загрузка санаторно-курортного комплекса достигает примерно 90%. В августе планируют рост этого показателя до 95%. В прошлом году за высокий сезон город принял более 5 млн туристов, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

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