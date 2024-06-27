В Сочи таможенники изъяли книгу экстремистского содержания о Гитлере

Мужчина пытался провезти через границу в Абхазию печатное издание, которое входит в Федеральный список экстремистских материалов.

На посту МАПП Адлер таможенники обнаружили запрещенную литературу при досмотре мужчины, который проходил по «зеленому коридору». В его сумке нашли издание «Застольные разговоры Гитлера» автора Генри Пикера (по решению Палласовского районного суда Волгоградской области от 19 июля 2010 года книга признана экстремистской и внесена в Федеральный список экстремистских материалов). Она входит в список запрещенных к перемещению через таможенную границу ЕАЭС.

По словам мужчины, он нашел эту книгу возле автобусной остановки и решил взять с собой. При этом он не знал, что она относится к экстремистской литературе.

Книгу конфисковали. В отношении гражданина возбудили административные дела по ч. 1 ст. 16.2 и ст. 16.3 КоАП РФ. Ему грозит штраф до 2,5 тыс. рублей, сообщает пресс-служба Краснодарской таможни по Сочи.

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