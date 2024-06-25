Более 106 млн рублей конфисковали в доход государства у контрабандиста в Сочи

Мужчина пытался провезти через границу более 106 млн рублей. Спрятанные в автомобиле злоумышленника деньги обнаружили и изъяли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

По данным следствия, в октябре 2022 года мужчина при неустановленных обстоятельствах получил от неустановленного лица в Сочи более 106 млн рублей наличными. Уложив деньги в чемодан, спортивную сумку и в подлокотник автомобиля, мужчина прибыл к таможенному посту МАПП «Адлер». О деньгах при прохождении таможенного контроля он не заявил и попытался вывезти наличные с территории Таможенного союза в нарушение установленных правил. Нарушение пресекли сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю.

На подозреваемого завели уголовное дело. На суде он частично признал вину, заявив, что умысла на совершение преступления у него не было. Он объяснил, что просто забыл, что в его машине лежат деньги.

Суд признал подсудимого виновным. Ему назначили штраф в размере заработной платы за три года в размере 1 млн 276 тыс. 380 рублей. Кроме того, суд конфисковал в доход государства 106 млн 199 тыс. 466 рублей. Приговор вступил в законную силу, сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

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