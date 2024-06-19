Пассажирка пыталась провезти чемодан насвая через таможню в Сочи

Таможенники остановили в аэропорту пассажирку, которая прилетела из Узбекистана рейсом «Ташкент — Сочи».

При прохождении контроля на таможне женщина выбрала «зеленый коридор» и на опросе заявила, что товаров, подлежащих декларированию, у нее нет. Однако во время осмотра багажа при помощи рентгентехники таможенники обнаружили в ее чемодане восемь обмотанных скотчем свертков с порошком темно-зеленого цвета.

По результатам проведенной экспертизы установили, что изъятое вещество — насвай общим весом 8,04 кг. Как пояснила 35-летняя гражданка Узбекистана, некурительный табак она приобрела для родственников в подарок. В ее отношении возбудили уголовное дело о недекларировании товаров, сообщает пресс-служба Краснодарской таможни по Сочи.

Читайте также: краснодарские таможенники пресекли незаконный экспорт 5,6 тонн печенья.