Краснодарские таможенники пресекли незаконный экспорт 5,6 тонн печенья
Во время таможенного контроля продуктов питания сотрудники Южной электронной таможни при проверке декларации на печенье выявили возможное нарушение прав интеллектуальной собственности.
Сотрудники Прикубанского таможенного поста Краснодарской таможни досмотрели партию печенья весом 5 тыс. 616 кг, которое намеревалась экспортировать компания из Астрахани. Экспертиза показала, что на вывозимом печенье нанесены обозначения «Юбилейный бисквит» и «Юбилярное», которые сходны с товарным знаком российского бренда.
Печенье изъяли из оборота. В отношении экспортера возбудили административное дело о незаконном использовании чужого товарного знака. Проводится расследование, после которого материалы дела направят в Арбитражный суд Ростовской области.
Предпринимателю грозит штраф от 50 тыс. до 200 тыс. рублей. Изъятое печенье передадут на нужды спецоперации, сообщает пресс-служба Южного таможенного управления.
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