В Сочи таможенники изъяли часы Rolex за 1,4 млн рублей у пассажира из Дубая

По российским законам, в страну без уплаты таможенных пошлин можно ввозить товары стоимостью до 10 тыс. евро. Если их цена превышает норму, нужно заплатить пошлину в 30% от их рыночной стоимости.

Во время таможенного контроля в аэропорту Сочи у пассажира авиарейса, прилетевшего из Дубая (ОАЭ), в багаже заметили фирменную коробку от наручных часов марки Rolex. Экспертиза установила, что их рыночная стоимость свыше 1,4 млн рублей или 13,6 тыс. евро.

Пассажир рассказал, что оригинальные часы Rolex в Дубае ему подарил друг, а их стоимость ему была неизвестна. На мужчину завели административное дело о недекларировании товаров по установленной форме. Ему грозит штраф от 50 до 200% от цены товара или конфискация, сообщает пресс-служба по городу Сочи Краснодарской таможни.

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