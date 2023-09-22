У пассажирки авиарейса Сочи — Белград нашли часы с радиацией в 60 раз выше нормы
Происшествия
22.09.2023 11:05
Женщина летела из Сочи в Сербию к мужу и по его просьбе взяла памятные наручные часы его дедушки. Ни она, ни ее супруг не знали, что часы могут быть радиоактивными и представлять опасность для здоровья.
При проведении контроля авиарейса Сочи — Белград таможенники с помощью специального устройства выявили сильное превышение радиационного фона на поверхности чемодана пассажирки.
При осмотре они нашли круглые металлические часы на которых мощность гамма-излучения составила 6,44 мк3В/час. Это в 60 раз больше нормы. В часах также было превышено бета- и альфа-излучения, сообщили интернет-порталу «Кубань 24» в пресс-службе Краснодарской таможни.
По результатам экспертизы часы с радиацией признали источником ионизирующего излучения. Специалисты приняли меры для их утилизации.
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