В Сочи таксист сбил школьника, ехавшего по переходу на электросамокате

Авария произошла 8 октября около 22:00 на улице Гагарина.

По предварительным данным, 40-летний водитель Hyundai Solaris о и на пешеходном переходе сбил 13-летнего школьника, который пересекал дорогу на электросамокате.

В результате аварии подросток получил травмы. После осмотра ему назначили амбулаторное лечение. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

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