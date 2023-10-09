В Сочи таксист сбил школьника, ехавшего по переходу на электросамокате
Происшествия
09.10.2023 14:25
Авария произошла 8 октября около 22:00 на улице Гагарина.
По предварительным данным, 40-летний водитель Hyundai Solaris о и на пешеходном переходе сбил 13-летнего школьника, который пересекал дорогу на электросамокате.
В результате аварии подросток получил травмы. После осмотра ему назначили амбулаторное лечение. Обстоятельства происшествия устанавливаются, сообщает УГИБДД ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
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