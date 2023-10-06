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На Кубани возбудили дело против водителя, сбившего мопед с мужчиной и подростком

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/na-kubani-vozbudili-delo-protiv-voditelya-sbivshego-moped-s-muzhchinoj-i-podrostkom
На Кубани возбудили дело против водителя, сбившего мопед с мужчиной и подростком
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Смертельная авария произошла 5 октября около 22:00 на автодороге Славянск-на-Кубани — Темрюк.

По предварительным данным, 30-летний водитель BMW при подъеме на мост через реку Протока сбил попутный мопед «Альфа». В результате погибли 27-летний водитель мопеда и его 14-летний пассажир.

По факту ДТП в полиции возбудили уголовное дело о нарушении правил дорожного движения, повлекшем смерть двоих человек. В ходе предварительного расследования установят обстоятельства произошедшего, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Как писал интернет-портал «Кубань 24», в Красноармейском районе иномарка насмерть сбила двух парней на мопеде. В полиции по факту аварии начали проводить проверку. проверку

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