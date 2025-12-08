Logo
Происшествия
В Сочи супруги упали в овраг и застряли в колючих зарослях
Фото t.me/spasenie_sochi

Сообщение о том, что супружеская пара упала с крутого склона и не может выбраться самостоятельно, поступило в экстренные службы ночью 8 декабря.

В результате падения в заросли с колючками женщина повредила колено, ее муж отделался легким испугом. Из кустов в овраге их эвакуировали спасатели при помощи альпинистского снаряжения.

Женщине оказали первую помощь, наложили повязку и передали врачам скорой помощи. Мужчина от помощи врачей отказался, сообщает пресс-служба МКУ «Служба спасения города Сочи».

Читайте также: рухнувшее дерево едва не убило мужчину в Новокубанском районе. Инцидент произошел на улице Набережной в станице Прочноокопской. Сообщение спасателям поступило от очевидца. Мужчина пояснил, что от сильного порыва ветра дерево упало на находившегося рядом мужчин

