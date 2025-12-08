В Сочи супруги упали в овраг и застряли в колючих зарослях

Сообщение о том, что супружеская пара упала с крутого склона и не может выбраться самостоятельно , поступило в экстренные службы ночью 8 декабря.

В результате падения в заросли с колючками женщина повредила колено, ее муж отделался легким испугом. Из кустов в овраге их эвакуировали спасатели при помощи альпинистского снаряжения.

Женщине оказали первую помощь, наложили повязку и передали врачам скорой помощи. Мужчина от помощи врачей отказался, сообщает пресс-служба МКУ «Служба спасения города Сочи».

