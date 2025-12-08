Logo
Прямой эфир

Новости

Статьи

Фото

Видео

Телеканал

Мы в соцсетях
Фото

Рухнувшее дерево едва не убило мужчину в Новокубанском районе

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/ruhnuvshee-derevo-edva-ne-ubilo-muzhchinu-v-novokubanskom-rajone
Рухнувшее дерево едва не убило мужчину в Новокубанском районе
Фото t.me/spasateli_ASO

Инцидент произошел днем 7 декабря на улице Набережной в станице Прочноокопской.

Сообщение спасателям поступило в 12:55 от очевидца. Мужчина пояснил, что от сильного порыва ветра дерево упало на находившегося рядом мужчину. Очевидец помог убрать дерево с пострадавшего, вызвал скорую помощь и спасателей.

Прибывшие на место сотрудники скорой помощи оказали первую помощь 37-летнему пострадавшему мужчине. Спасатели транспортировали его на носилках в автомобиль скорой помощи. Состояние пострадавшего оценивалось как удовлетворительное, сообщает пресс-служба аварийно-спасательного отряда Новокубанского района.

Читайте также: мужчину с сильным кровотечением спасатели вынесли из леса в Сочи.

Подпишись, здесь всегда интересно.

Поделиться:
Поделиться
Теги:
Фото
Прямой эфир
Мы в соцсетях