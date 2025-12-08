Рухнувшее дерево едва не убило мужчину в Новокубанском районе

Инцидент произошел днем 7 декабря на улице Набережной в станице Прочноокопской.

Сообщение спасателям поступило в 12:55 от очевидца. Мужчина пояснил, что от сильного порыва ветра дерево упало на находившегося рядом мужчину. Очевидец помог убрать дерево с пострадавшего, вызвал скорую помощь и спасателей.

Прибывшие на место сотрудники скорой помощи оказали первую помощь 37-летнему пострадавшему мужчине. Спасатели транспортировали его на носилках в автомобиль скорой помощи. Состояние пострадавшего оценивалось как удовлетворительное, сообщает пресс-служба аварийно-спасательного отряда Новокубанского района.

