Мужчину с сильным кровотечением спасатели вынесли из леса в Сочи

Звонок в службу спасения города-курорта поступил вечером 8 ноября.

В поселке Головинка 42-летний местный житель гулял с друзьями в лесу и поранил ногу. Из-за травмы у него открылось сильное кровотечение. Товарищи пострадавшего наложили ему жгут и вызвали спасателей.

На место выехали специалисты городского поисково-спасательного отряда. Они оказали мужчине первую помощь, установили тугую повязку и донесли его к машине скорой помощи.

Медики доставили мужчину в городскую больницу. Теперь он находится под наблюдением врачей, сообщает «Служба спасения Сочи» в Telegram.

