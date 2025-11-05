Собака провалилась в 10-метровую расщелину в горах Лабинского района

Инцидент произошел 4 ноября в районе села Горного. На помощь животному пришли спасатели.

В службу спасения обратилась женщина. Она рассказала, что ее собака породы цвергшнауцер упала в расщелину глубиной около 10 м. Женщина пыталась спасти питомца самостоятельно, но ей это не удалось.

Цвергшнауцеры — небольшие собаки, высота в холке до 36 см, вес — до 8 кг, самая маленькая порода из группы шнауцеров.

На место прибыли сотрудники Лабинского отряда краевой службы спасения. При помощи альпинистского снаряжения они спустились в расщелину и извлекли испуганную собаку. Животное вернули хозяйке, сообщает пресс-служба министерства ГО и ЧС Краснодарского края.

Читайте также: в Новороссийске спасатели вытащили застрявшего за колесом машины котенка.

Подпишись, здесь всегда интересно.