В Новороссийске спасатели вытащили застрявшего за колесом машины котенка

Безбилетного пассажира под своим автомобилем заметила жительница города-героя и позвонила в экстренную службу .

На помощь котенку выехала служба спасения. Спасатели обнаружили котенка за колесом. Нелегального пассажира удалось вызволить из плена не с первого раза.

Машину специально приподняли домкратом, чтобы добраться до испуганного животного было легче. Котенок упирался и цеплялся лапами за проходящие за колесом трубки и провода. Во время спасательной операции специалисты экстренной службы доставали котенка рукой и задавались вопросом, как он туда залез.

Выяснилось, что нелегальный пассажир — девочка. Историей в своем Telegram-канале поделился начальник муниципальной службы спасения Новороссийска Алексей Одеров.

