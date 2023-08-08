В Сочи супруги похитили у знакомых 1,8 млн рублей под предлогом открытия салона красоты

В Сочи завершено расследование уголовного дела в отношении семейной пары, подозреваемой в мошенничестве.

По данным следствия, 62-летний уроженец Сочи и его 58-летняя супруга убедили своих знакомых вложить деньги в открытие салона красоты. Они обещали прибыль, при этом умолчали о том, что планируют уехать из города на новое место за счет инвестиций. Таким способом аферисты обманули троих жителей Сочи и двоих москвичей. Ущерб составил 1,8 млн рублей.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Расследование в настоящее время завершено, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением передали в суд. Супругам грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ России по Краснодарскому краю.

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