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В Сочи супруги похитили у знакомых 1,8 млн рублей под предлогом открытия салона красоты

Происшествия
Ссылка https://kuban24.tv/item/v-sochi-suprugi-pohitili-u-znakomyh-1-8-mln-rublej-pod-predlogom-otkrytiya-salona-krasoty
В Сочи супруги похитили у знакомых 1,8 млн рублей под предлогом открытия салона красоты
Фото Виктории Перевязко, «Кубань 24»

В Сочи завершено расследование уголовного дела в отношении семейной пары, подозреваемой в мошенничестве.

По данным следствия, 62-летний уроженец Сочи и его 58-летняя супруга убедили своих знакомых вложить деньги в открытие салона красоты. Они обещали прибыль, при этом умолчали о том, что планируют уехать из города на новое место за счет инвестиций. Таким способом аферисты обманули троих жителей Сочи и двоих москвичей. Ущерб составил 1,8 млн рублей.

Возбудили уголовное дело о мошенничестве. Расследование в настоящее время завершено, материалы дела с утвержденным обвинительным заключением передали в суд. Супругам грозит до 6 лет лишения свободы, сообщает пресс-служба ГУ России по Краснодарскому краю.

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